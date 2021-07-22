南台灣知名連鎖涮牛肉店「牛總」，近年在台北開設分店，去年發現松山區開了一家「牛總統」也主打溫體涮牛肉，認為對方已侵害其商標權，因此提告。台北地檢署認為，「牛總統」與「牛總」涵義不同，不致造成消費者混淆，遂處分不起訴。

「牛總」曹姓負責人提告指出，「牛總統」楊姓負責人及店長明知「牛總」已申請商標獲准，2020年6月24日起卻使用相似的店名，經營同樣主打溫體涮牛肉的餐廳，2人涉嫌違反《商標法》。

楊男否認犯行，辯稱因餐廳與牛肉有關，是以台南溫體牛為主要料理，故店名以「牛」為開頭，他們是想把客人當作總統般的貴賓招待，才取名「牛總統」，許多經營全牛料理業者如「牛老大」、「牛老總」等，店名也都以「牛」開頭，如有雷同也不足為奇。

楊男進一步解釋，坊間許多料理如薑母鴨、羊肉爐，也都會以相同邏輯來取店名，「牛總」與「牛總統」意義完全不同，應不致使消費者混淆，牛總統商標是他自創，店長只是員工，與商標的設計、使用無關。

檢察官認為，我國一般人對於「總」的稱謂，通常是指總裁、總經理等職務，很少人會用來稱呼總統，「牛總統」與「牛總」含意顯然不同；另「牛總統」的商標圖案是牛隻全身，「牛總」則是牛頭圖案，2者也明顯不同。

檢察官為求慎重，另將商標送請財團法人台灣經濟科技發展研究院鑑定，鑑定結果認定2者商標無論就外觀、讀音或觀念，都不致使消費者混淆誤認，遂採信楊男解釋，處分楊男及店長不起訴。