駕駛拖板車的38歲鄭姓司機，22日下午4點左右，在台74線18K往彰化方向，車上物品散落地面，大量粉紅色保麗龍佔據2車道，導致後方車流回堵。警方表示，目前交通分隊員警在現場，封鎖外側車道疏導交通，現場無人受傷，呼籲用路人行經該路段，車速放慢、保持安全距離前進。

台中市警第五局指出，今天下午16時53分獲報，北屯區台74線18K往彰化方向有物品散落，經員警到場了解，散落物大部分為粉紅色保麗龍及紙盒，後方還有1輛黃牌重型機車停在散落物中，遭受波及。

警方到場了解立即疏導交通，通知相關單位協助，依道路交通管理處罰條例33條1項11款職權告發，並協助中工處交通疏道並排除障礙物。該拖車係運載之保麗龍盒因颱風風勢過大，貨物綑綁不牢致散落於車道上，致後方車輛堵塞，無車禍傷亡亦無財損。

台中市警第五分局指出，目前台74線18K處障礙物，於17時56分全數排除至路肩，交通恢復正常，進一步車禍原因，仍待交通警察大隊事故組進一步調查釐清。