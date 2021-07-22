2021第六屆淘寶造物節已於上海國家會展中心登場！為期9天的Z世代創意盛會，成為亞洲最大規模的創造力主題展覽，館內有15個電影級夢幻場景，其中最受年輕人矚目，就是穿梭到舌尖上的「真香酒樓」，走進這扇限時的暗黑饕餮大門，就能發現匯集數十種的獵奇跨界美食 ，包括：吃健康不吃熱量的透明漢堡、熬夜還能兼顧養身的草本咖啡、隨時養顏保持花般容貌的花膠棒棒糖與玻尿酸飲用水……等。造物節創意商家以科技結合美食，讓意想不到的食材擦出火花，連吃貨們都不曾見過和品嚐過的限定款，真香酒樓一次呈現在眼前！

淘寶造物節助Z世代實現夢想！

只要擁有創意力量，就有機會站上這一年一度的夢想舞台。淘寶造物節推陳出新，創造出多元互動的內容體驗，淘寶上的創意商家們向全世界展示他們腦洞大開的未來科技理念、精奇古怪的創意商品、新穎奇特的潮流設計。只有想不到，沒有淘寶寶藏青年做不到的！

今年雲集超過數百位，平均年齡僅30歲的淘寶年輕商家，向全球市場展現原創概念和商品。這次以「遺失的寶藏」為主題，象徵著Z世代的創意是最迷人的寶藏，讓商家以類似NPC形式出現，透過故事劇情演繹，吸引觀眾進行互動；觀展者則可邊探索造物寶藏、邊解鎖任務，營造出前所未有的沉浸式購物體驗。

Z世代飲食健康意識高漲！顏質重要！好吃也重要！

超過百種造物寶藏參加今年淘寶造物節，涵蓋日常食衣住行育樂；過去「手機先食」是飲食的常態，因此精緻、具有顏值的食物成為必要條件，滿足拍照和社交的需求。但近幾年全球吹起健康飲食新風潮，據2020年CBNData與天猫美食聯合發布《代餐輕食消費洞察報告》指出，有84%消費者明顯比以前更關注健康。年輕世代對自身健康意識不斷提升，開始尋求對自身有特殊益處的食物，更願意嘗試低碳、低醣、生酮、無麩質等飲食模式，而其中今年在淘寶造物節中的「真香酒樓」就可見到許多首發的獵奇美食，顏質、健康與趣味兼具，反映當下的飲食流行趨勢。

在後疫情時代的催化下，食品趨勢結合科技應用技術改革創新，讓消費者可以更輕鬆、容易地攝取到飲食中的健康元素，過去可能從未想像能結合在一起的食品紛紛在今年造物節爭艷亮相！如：讓卡路里變透明的「透明漢堡」、萃取中藥食材成分熬夜也得養身的「草本咖啡」、逆襲挑食人的「花椰菜冰淇淋」、自帶音樂節奏感的「棒棒糖蘇打酒」、愛美女性的滋補新寵「花膠棒棒糖」和喝水也能美美的「玻尿酸飲用水」、清涼解火的養生系點心「折耳根果凍」…等健康食品入圍造物神榜，各個商家齊力響應造物節，向更多人傳遞飲食健康理念，藉由淘寶平台的資源，也能和更多年輕消費者一起創造更趣味的互動體驗。

熱量看得到！馬甲線Back就靠透明漢堡，身材要！好吃更要！：對於減肥者來說，要運動又要忌口，實在難上加難！暴肌獨角獸為實現輕食也要吃出幸福感，打造出一款讓熱量都能完整看得見的「透明漢堡」。原料採新鮮海藻提煉，取代過往高油脂、高碳水含量的漢堡麵包，無添加額外油脂，為身體減低負擔，一個漢堡熱量僅4.18 Kcal。漢堡吃到飽飽，不但滿足口腹之慾，還能找回睽違馬甲線！

馬甲線Back就靠這款透明神堡

左：原料採新鮮海藻提煉讓熱量看得見的「透明漢堡」/ 右：漢堡吃到飽飽，還能找回睽違馬甲線！

年輕人有多「苦」？吃苦不傷身，草本咖啡保持精神同時依然健康養生：北京同仁堂旗下新品牌「知嘛健康」，透過創新元素將年輕人共同「苦」處做成咖啡飲品，將傳統中醫藥精華和現代健康養生理念結合，打入年輕族群，讓中藥不再顯得Old Fashion！先進的萃取中藥技術補充不論熬夜加班的苦、母胎單身苦，還是工作繁忙怕禿苦，就算再忙，來杯草本咖啡的同時也能好好的進補身體！

左：特別能吃苦的苦瓜美式/ 右：母單solo苦_益母草瑰拿鐵

左：加班好辛苦就喝龍眼氣泡美式 / 右 : 枸杞拿鐵最適合顧眼睛

不喜歡蔬菜嗎？那麼來個香甜的花椰菜冰淇淋補充蔬菜營養如何？：首次加入淘寶造物節的奈似，推出首款添加花椰菜和哈密瓜口味的冰淇淋，絞盡腦汁將蔬菜與冰淇淋結合在一起，就是要讓挑食的年輕人，不要再逃避吃蔬菜了！奈似花椰菜冰淇淋減少添加70%的蔗糖和脂肪，使每一杯75g冰淇淋的熱量僅98 Kcal，即使享受一杯冰淇淋，也不再有罪惡感，還可以吃到蔬菜的營養，再也不用絞盡腦汁計算卡路里放膽吃更開心！

首次加入淘寶造物節的奈似，推出首款添加花椰菜和哈密瓜口味的冰淇淋

左：每杯75g冰淇淋的熱量僅98 Kcal，成功將蔬菜與冰淇淋結合在一起 / 右 : 放膽吃冰淇淋也不再有罪惡感，還可以吃到蔬菜的營養

愛美小心機！不知不覺變美的花膠棒棒糖：誰說愛美女性不能來點小心機？官棧以創新融合現代科技工藝和古法技藝，開創傳統花膠即食化和大眾化的應用，引領花膠滋補潮流趨勢。推出棒棒糖造型的花膠產品，使高端食材不需要複雜烹調，也能完美鎖住養分、方便即食，提供愛美女性滋補的最佳選擇。

左：花膠滋補棒棒糖完美鎖住養分/ 右 : 愛美女性最佳首選棒棒糖

低卡、低脂肪、高蛋白的純肉脆片低溫烘焙保留營養：下午茶想嘴饞吃薯片，卻又怕熱量爆表。薄荷健康推出低卡、低脂肪、高蛋白的肉脆系列，低溫烘焙保留營養，將肉類和海鮮製成酥脆口感的餅乾，猶如吃薯片般的口感，卻吃進滿滿的肉，攝取約11倍等量牛奶的蛋白質含量。讓消費者以輕食的方式，體會吃肉的感受和蛋白質的供給。

左：嘴饞吃這款肉脆包你沒負擔/ 右 : 酥脆的口感吃進滿滿的蛋白質含量

漂亮水噹噹！讓補充玻尿酸就像喝水一樣簡單！：都知道多喝水好處多，今年造物節華熙生物旗下品牌「水肌泉」推出中國大陸首款含有護膚成分「玻尿酸」的飲用水，每瓶添加83mg食品級玻尿酸，零糖、零脂、零熱量，口感柔和順滑，與日常飲用水一樣解渴，使得「讓補充玻尿酸就像喝水一樣簡單」，在滿足喝水的同時還能達到美容效果，也能自由地跟任何飲料搭配，隨時享受「美美的喝水，喝水美美的」時尚健康生活新方式。

喝水好處多！華熙推出護膚飲用水

左：讓補充玻尿酸就像喝水一樣簡單/ 右 : 享受邊喝水邊美容，時尚健康生活新方式

淘寶造物節台灣專屬活動登場！Z世代網紅邀你拍出個人創意宣言

淘寶造物節過去曾於台灣實體展出，與創會友受到熱烈迴響；今年受到疫情影響，則以全新面貌在台台登場，邀請台灣消費者一同開啟尋寶探險。現在只要前往阿里巴巴集團Facebook官方粉絲專頁，打開東方奇幻古城大門，尋找回遺失的寶藏。不用親臨現場，也能感受到淘寶造物節的主題劇情和特色商品，並透過Chatbot互動結果，測驗探索你深藏於內心中的原創力量。