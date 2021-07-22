PLG線上直播新人選秀會現場。(摘自YOUTUBE畫面)

受限於台灣防疫三級規定，PLG史上首次的新人選秀會22日晚間採取線上直播模式進行，結果擁有狀元籤的新竹街口攻城獅，毫無意外由攻城獅總經理高景炎親口宣布，挑選健行科大前鋒朱雲豪當上PLG史上首位狀元，高雄鋼鐵人則選擇台灣師大陳又瑋當上榜眼，新北國王選擇政治大學前鋒洪楷傑當探花。

「為了台灣籃球感到開心且振奮，希望這42人今晚可以改變他們命運，感謝這些年輕球員願意報名加入我們，」PLG執行長陳建州表示，「這也象徵我們將會永續經營，我們的目的就是讓台灣籃球更好，我們會更謙卑地面對接下來挑戰。」

朱雲豪也在第一時間受訪時表示，「現在鬆了一口氣，我想跟在金門的祖父母說，很感謝他們辛苦把我養大，希望在天上的父母也有看到。希望我加入攻城獅之後，可以帶來外線上的幫助，努力做到教練團給我要求，目前先求站穩地位。」

至於以榜眼身分加入鋼鐵人的陳又瑋表示，「過往都在北部打球的我，現在加盟了高雄球隊，內心當然很興奮，但我只想要上場全力以赴，我現在最想感謝的還是我的家人，無論是祖父母與爸媽，沒有他們的支持，我今天也不會在這裡。」

先前參加大陸CBA選秀落選，如今卻在PLG選秀被新北國王選上，洪楷傑表示，「很感謝政大教練陳子威過去4年的嚴厲督促，原本心情就沒有起伏很大，我也沒有感到很緊張，我只希望好好努力，能為台灣籃球盡一份心力。」

新北國王隨後利用明年首輪選秀權跟領航猿換來的第4順位，選來國立體大陳俊男；接著鋼鐵人用50萬現金跟夢想家換到的第5順位，選擇台灣藝大林均濠；富邦勇士第6順位選擇中州科大王律翔；新北國王第7順位選擇政大外籍生聶歐瑪；鋼鐵人第8順位選擇國立體大藍少甫。