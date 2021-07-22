公費疫苗平台開放登記預約以來，到底該選哪一種疫苗仍讓許多人猶豫不決，雖然大部人都害怕接種後產生強烈副作用，不過也有一說「外傳副作用愈大的疫苗，可能保護力愈好？」不料醫師答案意外，恐怕要讓民眾失望了，因為科學研究並不是如此。

醫師黃軒今(22)日在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》表示，根據發表在新英格蘭國際醫學期刊的研究指出，16至55歲接受mRNA 疫苗的受試者中，約有50%在第二次接種後出現頭痛，但接受安慰劑的人，也有25%的人出現了頭痛，因此研究人員認為，對於非常常見的副作用症狀，很難確定地將它們只歸因於疫苗。

根據日本國立國際醫療研究中心調查，針對在熊本綜合醫院施打美輝瑞BNT疫苗的醫療人員約220人，在接種疫苗後定期驗血，分析體內的中和抗體含量。結果顯示，接種後產生的副作用，如手腕疼痛程度、是否發燒等，與體內中和抗體含量多寡幾乎沒有關係；女性接種後所產生的中和抗體量有比男性多的傾向，但副作用也沒有傾向增加。此外，對於接種疫苗後感覺愈不舒服，是否表示免疫力愈強，目前科學家也尚未有定論，疫苗引發的初期免疫反應，和疫苗長期對身體的保護力存在任何關係。

對於接種疫苗後常見的9大副作用：疲倦、發燒、發冷、嘔吐、噁心、注射部疼痛、肌肉疼痛、關節疼痛、頭痛，黃軒解釋，由於疫苗內含有各種不同的脂質、鹽、糖以及酸和酸穩定劑，這些內含物能使疫苗穩定進入人體後，對免疫系統產生反應。但人體內的中性粒細胞或巨噬細胞會注意到疫苗中含有的內含物，並對這些剛注入人體的異物，產生細胞激素的反應，包括發燒、寒顫、疲勞和肌肉疼痛等這信號，因此副作用是注射藥物進入人體後的正常反應。

黃軒同時強調，一般民眾常常把副作用與不良反應搞混了，副作用是指可以預期會有的反應，例如打針後常見的局部紅腫熱痛等典型可以預期且輕微的反應；至於不良反應則是指任何不可預期、不想要或者過度的反應，兩者是不一樣的。