烟花颱風將來襲，嘉義縣長翁章梁22日分別前往六腳鄉和東石鄉視察滯洪池、抽水站和移動式抽水機整備與部署情形，目前包括智慧防汛網應變能力、抽水機抽水站運作皆已完備，滯洪池也已排至最低水位。

水利處簡報指出，嘉義縣已建構完成智慧防汛網，設置193組路面淹水感測器及228組移動式抽水機GPS車載機，將監控的淹水地點即時回傳並及時調度移動式抽水機應變處置，目前也已將209部移動式抽水機，布置在易淹水地區。

水利處副處長朱崧豪表示，嘉義縣有23座滯洪池，已將水位皆排至最低，可增加滯洪空間1530萬立方公尺，相當於590部移動式抽水機的抽水量，另，嘉義縣管區域排水65條，長度337公里，至今已疏浚86公里，年底可望達到120公里。

朱崧豪說，2018年823水患後各項防洪措施奏效，這2年已未再淹水，僅零星地區有積水情況，以823時受重創的東石鄉掌潭地區為例，當時淹水數天才消退，縣府因此在掌潭北側設白水湖滯洪池及大型抽水站，南側抽水站目前施工中，這次颱風先以10部大型抽水機替代因應。

翁章梁指出，烟花颱風有可能帶來大豪雨，縣府投入很多經費興建及改善防洪設施，也引進智慧防汛網設置感知器監測熱點淹水情形，包括移動式抽水機位置、水位、是否運作中都在掌控之中，縣府盤點所有資源預佈各項防災準備，也請鄉親豪大雨期間千萬不要出門，以免發生危險。