華南永昌投信董事長呂金火辭職 19:002021/07/22 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控子公司華南永昌投信公告，董事長異動，發生變動日為7月22日，舊任者為呂金火，異動原因為辭職，辭職生效日為7月27日。 此外，彰化銀行公告，研發主管（商品策劃處處長）異動，發生變動日期為7月22日，舊任者為商品策劃處處長陳秋月，新任者為原風險管理處處長王淑芳，異動原因為退休，生效日期為8月1日。 力旺總經理沈士傑辭世 董事長徐清祥暫代職務 《電機股》大銀微系統交棒 卓秀瑜接任董事長 #異動 #辭職 #處長 #華南永昌投信 #董事長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 經濟穩步成長 美股後市看俏 18:152021/07/21 財經 高雄陳家退出第一金董事會 04:102021/07/21 金融．稅務 開發金通過限制型員工新股案 04:102021/07/21 金融．稅務 董事長吉董曝心聲「我想打高端」 打AZ疫苗發燒40小時 14:022021/07/21 娛樂 《基金》追趨勢存退休金 投信強捧高息、ESG、未來車 17:062021/07/21 財經 《基金》醫療生技基金申購活絡 前5大基金規模逾200億元 10:362021/07/21 財經 《基金》台股主動型基金今年前10強 2家投信各包辦4檔 14:002021/07/21 財經 3C領航兆豐金 張兆順提六方向 04:102021/07/21 金融．稅務 三大法人大賣 台股跌破月線 04:102021/07/21 財經要聞 《金融股》台新金旗下人壽傳捷報 將更名「台新人壽」 11:432021/07/22 財經 巨有科技21日每股25元掛牌興櫃 09:132021/07/21 財經 財經熱門新聞 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 航運三雄剩一條路 長榮關鍵密碼決定小弟、大哥生死 - 財經 1分鐘讀財經》手上有鋼鐵股注意：東南亞疫情爆炸 台資鋼廠恐受衝擊 - 財經 逃過航運「火燒船」超狂小夫妻貸款押這2檔 暴賺4千萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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