華南金控子公司華南永昌投信公告，董事長異動，發生變動日為7月22日，舊任者為呂金火，異動原因為辭職，辭職生效日為7月27日。

此外，彰化銀行公告，研發主管（商品策劃處處長）異動，發生變動日期為7月22日，舊任者為商品策劃處處長陳秋月，新任者為原風險管理處處長王淑芳，異動原因為退休，生效日期為8月1日。

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