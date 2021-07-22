王姵涵作品「她 SHE」訴盡女子一生，同樣榮獲「動態調酒組」金牌。（校方提供）

陳玥蓁作品「Night light」夜明燈，奪「觀光伴手禮設計」金牌。（校方提供）

鍾涓涓咖啡調酒作品「Cappadocia卡帕多奇亞」榮獲金牌。（校方提供）

老師林奕慬咖啡調酒作品「藏心 嚐新Hide Heart! Novel!」榮獲金牌。（校方提供）

2021比利時觀光美食節國際大賽（BTGFIC）成績揭曉，龍華科技大學學子由觀光休閒系老師鍾涓涓、林奕慬聯手指導，師生勇奪「觀光伴手禮設計」、「傳統調酒」、「咖啡調酒」組5面金牌及2面銀牌，龍華師生精湛技藝驚艷全場，整體表現非常優異。

2021比利時觀光美食節國際大賽，主辦單位為比利時觀光美食協會。今年因疫情影響，採取線上參賽，計有來自比利時、荷蘭、巴勒斯坦、臺灣、澳洲、土耳其、以色列、祕魯、印度、阿拉伯、日本、馬來西亞、新加坡、越南等15國、540支隊伍參賽，競爭十分激烈。

鍾涓涓指導觀休系學生蔡勝芳，在動態調酒發揮創意，3款風味調酒作品層次豐富，「露西迷路」運用當季盛產水果搭配，讓炎熱夏季有著刺激味蕾的奇蹟如夢似幻；「曖昧」是以義大利整體感受，讓夏季味蕾提升激發靈感，豐富層次口感大獲評審青睞，最後榮獲「動態調酒組」項目金牌。

另外，PBL影視行銷專班陳玥蓁以「Night light」夜明燈，結合台灣特色及建築，融合文化，歷史與藝術的三個特徵非常具有創意，勇奪「觀光伴手禮設計」金牌；PBL影視行銷專班陳怡欣則以「碗滿瓷福blessing Bowl」，在碗身呈現玉山主峰及合歡山主峰，一個是台灣海拔最高的山，另一個則是登山新手入門百岳的首選，進行瓷碗設計，獲得銀牌肯定；遊戲系陳姿穎以「Fruit toy pillow」水果玩具抱枕，透過絹印網版技術將梅花及101大樓呈現在抱枕表面，抱枕內含物則是以台灣各種特色水果設計出不同的水果娃娃，而娃娃也別有設計，拿出後則可當作吊飾使用，獲得銀牌佳績。

林奕慬指導的觀休系學生王姵涵，以「她 SHE」訴盡女子一生，調出3款風味調酒，年輕時熱情奔放;中年歷經人生中酸甜苦辣，訴說著如同花一般的玫瑰人生；進入日暮之年回首人生，懷念起年少時光，希望重回母親懷抱，同樣獲得評審青睞，在「動態調酒組」獲得金牌。

高徒必來自名師，鍾涓涓也在「咖啡調酒」職業組中，創作「卡帕多奇亞Cappadocia」勇奪金牌。而林奕慬也在「咖啡調酒」職業組中。以「藏心 嚐新Hide Heart! Novel!」勇奪金牌佳績，師生大獲全勝。

鍾涓涓指出，動態調酒項目須以5分鐘調出3款大會指定的調酒方式，屬於急速調酒比賽，難度非常高。蔡勝芳與王姵涵激發靈感創意，勇於挑戰

認真練習，作品呈現必須一鏡到底不得有任何剪輯，2位同學光是練習次數已經練到手都起水泡，能夠榮獲金牌證明辛勤耕耘必有豐美收穫。

大四生陳玥蓁從一年級起就跟著老師學習，近幾年參加國際競賽都有亮麗成績，曾榮獲2019韓國釜山國際技能大賽金牌、2020 NICC荷蘭國際餐飲挑戰賽金牌，本次獲得第3面國際競賽金牌；觀休系蔡勝芳去年亦獲得韓國AFA世界廚藝大賽金牌，2位同學的優異表現實屬難能可貴。

蔡勝芳說，今年因為疫情影響5月中旬後就無法到校，但是老同學們幾乎每天都利用線上不斷與老師討論修正，參賽過程中雖然一度也想放棄，但是老師不斷鼓勵同學要堅持到底，終於嘗到喜悅的果實，特別感謝2位老師辛苦指導。

龍華科大校長葛自祥強調，學校積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，並鼓勵學子於課餘時間多參與各項專業社團與競賽，以提早認識自我興趣與專長。本次獲獎不僅印證龍華學子專業技能及奪牌實力，同學們更在學習及比賽過程中收穫滿滿，增加國際視野，更有助提升專業能力，為未來職涯規劃無縫接軌做好準備。