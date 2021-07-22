國內疫情趨緩，台南市也連續25天零確診，台南市社會局為減輕家庭照顧壓力，針對社區式長照機構、身障日間型服務、日間照顧服務、早療機構及兒少關懷據點等共146個單位，公布相關鬆綁、降級防疫措施，並配合中央疫情指揮中心規定，27日起即可有條件開放。

社會局表示，7月16日即已通知相關服務單位，包括社區式長照機構71家、身障日間型服務單位41家、日間照顧服務單位5家、兒少照顧服務單位29家共146個單位，若相關工作人員第一劑疫苗施打率大於8成以上，於3個工作日前函報查檢表經社會局備查後，即可降載2分之1收托，恢復服務。

社會局指出，已參照衛生福利部公布的防疫管理指引訂定本市社會福利機構微解封指引，包括降載服務2分之1、要求全體工作人員施打率需達8成以上，未接種疫苗或接種第一劑疫苗未滿14日之工作人員，需配合檢附3日內抗原快篩／核酸檢測陰性證明，及每日填寫「自主檢查表」。

此外，也要落實工作人員和接受服務人員健康管理、環境清潔衛生及感染預防處理與監測，工作人員或服務對象如有感染的疑慮應立即通報衛生局及社會局等，26日後宣布降為二級警戒，則將不再限縮需降載收托，但其他部分仍需照本市及中央指引。

台南市長黃偉哲表示，目前社福服務人員的疫苗施打率已達94％，社會局也會派員稽查落實防疫措施，以兼顧防疫安全與服務對象權益。