網路的便利性也讓詐騙集團極易隱藏於其中，以各種話術及手法誘使民眾誤信進而上當受騙，龜山警分局偵查隊邀請在地商家拍影片，放到網路，希望更多民眾注意反詐騙議題。

龜山警分局偵查隊警員高孟婷，靈機一動想到若邀請在地商家直播主共同拍攝反詐騙影片，放到網路上且廣大網友的分享，相信能讓更多人注意到相關反詐騙議題。

高孟婷聯繫蝦皮購物平台直播主女神「家家」，商討警民合作的可能性，家家認為影片若能對公眾有益，也是她非常樂見的，且透過購物平台宣導反詐騙知識，對民眾在購買商品的同時，也能更小心謹慎，雙方很快達成共識，在輕鬆活潑的詼諧氛圍下，由偵查隊帥警朱恆逸一起宣導，不料男警的外型吸睛，造成一陣轟動，直播上俊男美女的搭配，讓觀眾改變對警察的形象，在帥氣員警的宣導下學習反詐騙的新知識，同時開放線上有獎徵答，與觀眾互動及搶答，當時線上觀看人數突破3000人。

龜山分局偵查隊隊長高英傑表示，傳統刻板的反詐騙宣導，民眾都是興趣缺缺，本次鑑於網紅的高人氣，所以警方透過雙方合作方式來進行宣導，由帥警搭配美女直播主家家進行有趣的對談，並與鏡頭前的觀眾一同互動，適時提及常見的網路詐騙手法，諸如「網路假投資」、「解除分期付款」等詐欺手法，提醒民眾阻詐三步驟：「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打165反詐騙專線」，才可以避免錢財損失。