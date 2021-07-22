韓國天團EXO前成員吳亦凡，原本是大陸頂流男星，卻在演藝事業正風光之際，遭網紅都美竹踢爆他酒局選妃、涉嫌迷姦未成年少女等混亂私生活，今(22日)更被大陸官媒《人民日報》旗下媒體直接點名不適合在公眾平台露面，星途徹底玩完。更有陸媒報導指出，吳亦凡有意捐款2000萬人民幣（約8600萬台幣）幫助河南，卻因為影響太惡劣，遭當地紅十字會拒絕。

大陸河南鄭州等地，近日暴雨成災，吸引中港台藝人紛紛慷慨解囊，捐錢又捐物資，盼能幫助當地人民度過難關。深陷桃色醜聞而遭封殺的吳亦凡，更被爆出也想捐款2000萬人民幣給紅十字會，卻因影響太惡劣，捐款遭拒，報導中更直言，這也意味著吳亦凡最後可獲取同情的辦法都沒有了。

消失1天多的都美竹，突然將微博大頭照與背景都換成全黑圖。(取自都美竹微博)

在本月20號於微博心碎發文「這世界怎麼了」後，隨即消失的都美竹，剛剛又有新動作，被發現悄悄將微博的大頭照與背景都換成全黑照，身心狀況令人擔心，引發網友熱議「希望妹子能報個平安吧」、「完了…預感很不好」、「她那個群組管理員發了個視頻，說這兩天瘋狂放黑料開直播的，是吳那邊安排的」。

都美竹身心狀況令人擔憂。(取自都美竹微博)

現年19歲的網紅都美竹因為踢爆吳亦凡酒局選妃、玩弄少女等混亂不堪私生活，一夕爆紅，但她也因此承受外界極大壓力，近日更有人放話將公開她高清露臉的性愛影片，還有直播主跑去她住家樓下直播，處境令人心疼。