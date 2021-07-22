中國人民銀行（大陸央行）今（22）日公布2021年第2季度拒收人民幣現金處罰情況，人行依法對18家拒收現金的單位及相關責任人作出經濟處罰，處罰金額從1000元（人民幣，下同）至10萬元不等。被處罰的單位包括公共服務機構、醫院、景區、停車場及保險公司等。

受到關注的是，在此次被罰主體中，有兩家保險公司因拒收現金被罰。其中，中國人民財產保險股份有限公司三家分公司或行銷服務部在列；此外，太平財產保險有限公司宜興支公司則因拒收現金被人行給予警告，並處7.5萬元罰款。

據一財網報導，人行公布的處罰資訊表顯示，18家單位的違法事實包括：拒絕公眾使用人民幣現金購買商品、拒絕公眾使用人民幣現金繳納保費、拒絕公眾使用人民幣現金支付車費、拒絕公眾使用人民幣現金點餐、拒絕公眾使用人民幣現金充值ETC速通卡、拒絕公眾使用人民幣現金購買乘車票、拒絕公眾使用人民幣現金支付停車費、拒絕公眾使用人民幣現金購買商品、拒絕公眾使用人民幣現金購買藥品、拒絕公眾使用人民幣現金繳納加油費、拒絕公眾使用人民幣現金繳納燃氣費等。

人行表示，將嚴格貫徹落實國務院要求，堅持宣傳引導與嚴肅懲治相結合，持續推進整治拒收人民幣現金工作。對核實為拒收人民幣現金的，人民銀行將依法處罰並定期予以曝光，切實保護消費者的合法權益，維護人民幣法定地位。

人行指出，社會公眾遇到拒收現金行為，可依法維權。廣大經營主體應強化法治觀念、維護人民幣法定地位，誠信經營、尊重公眾支付選擇權。