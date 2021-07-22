東京奧運籤表今天出爐，第5度參加奧運的台灣男網名將盧彥勳，男單第一輪就要對上目前世界排名第5的德國好手小祖維瑞夫（Alexander Zverev），勢必有場硬戰，兩組女雙中，詹家姐妹詹詠然／詹皓晴為第5種子，首輪面對羅馬尼亞組合妮可列絲庫（Monica Niculescu）／歐拉露（Raluca Olaru），最後關頭遞補參賽的而謝語倢／許絜瑜，第一場就要挑戰大會頭號種子、今年法網冠軍的捷克組合克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）／辛妮雅可娃（Katerina Siniakova）。

網球項目將於24日點燃戰火，而選手們多是結束歐洲的賽事後轉戰東京，溫布頓錦標賽結束就到德國訓練的盧彥勳，從法蘭克福出發到芬蘭轉機，本周一（19日）抵達日本東京，他透露，時差加上東京夏天又濕又熱，大部分從歐洲來的選手都很難適應。

過去盧彥勳和小祖維瑞夫兩次交手雙方各1勝1負，盧彥勳在2016年兩人首次交手獲勝，2017年第2次過招換小祖維瑞夫勝出。

溫布頓結束後才決定參加東京奧運的世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），第一輪迎戰世界排名第139的玻利維亞選手德利恩（Hugo Dellien），喬帥今年已經在澳網、法網、溫網稱霸，就差奧運、美網即可達成單一賽季「年度金滿貫」成就，這個成就在男子選手前無古人，女子選手則是德國「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）在1988年締造包辦四大賽及奧運金牌的光榮紀錄。