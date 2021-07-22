東京奧運即將在明晚舉行開幕式，主辦城市東京都今天新增COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）確診1979例，比上週四大增671例，疫情持續急速擴大；專家警告8月恐單日新增逾3000例。

日本放送協會（NHK）報導，到今天為止的一週內，東京都每天平均新增確診1373.4例，是上一週的155.7%；累計確診19萬5041例。

在首都圈3縣方面，埼玉縣今天新增510例，從今年1月16日以來，再度單日新增超過500例；神奈川縣新增631例，也是從1月以來再次超過600例；千葉縣新增343 例，連續2天超過300例。

另外，大阪府今天新增461例，連續兩天超過400例。

京都大學教授西浦博今天在厚生勞動省的專家會議中表示，透過模擬試算，估計東京都8月7日將單日新增超過3000例、8月21日更恐會超過5200例。

西浦表示，伴隨疫苗接種逐漸普及，重症高齡患者雖有減少，但確診人數大規模增加令人非常擔憂，即使住院只是使用一般病床，也會增加醫療人員的負擔，漸漸造成醫療危機。現在是防堵疫情的重要關頭，希望大家配合防疫。