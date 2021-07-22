備受關注的泰豐輪胎桃園中壢資產，22日確定會以股權方式，進行處分，預計將採公開標售方式進行，總底價為100.44億元，預計8月18日正式開標。

仲世邦魏理仕（CBRE）22日晚上表示，已正式接受業主泰豐輪胎的委託，將以股權處份方式出售其所持有泰誠開發公司及泰鑫建設公司100％股權。

世邦魏理仕表示，此次股權交易案的主要土地資產，位處中壢地區核心位置，緊鄰內壢交流道，近中原車站及中壢車站，旁有大型量販店及醫療機構，交通便利，生活機能完善。此外，本案基地亦鄰近中原大學及中原夜市商圈，實為中壢區最成熟便捷的發展區域。

全案標售底價為100.44億元，訂於8月18日開標。

世邦魏理仕表示，泰豐中壢資產為住宅區土地，面積近27000坪，工商綜合區土地逾17000坪，合計總土地面積逾4萬4千坪。區內生態綠地已完成建置，緊鄰本案之現有大型量販店亦穩定營運中，成為本案土地開發的機能基石，稀有壯闊的基地條件更提供開發商多元產品規劃的選擇。