烟花颱風22日為中部以北帶來降雨，但曾文水庫集水區截至傍晚7點降雨量只有0.7毫米，水利署南區水資源局表示，對於颱風過境及未來西南氣流帶來降雨，南水局加強警戒不敢輕忽，若水庫水位升至225公尺，有可能從防淤隧道調節性放水，至於會不會溢洪排水，下星期應有機會。

南水局副局長蘇柄源表示，曾文水庫滿水位為230公尺，22日傍晚水位為219.37公尺、蓄水量3.24億噸，估計累計雨量要超過415毫米才有機會滿庫，不過，若因持續降雨逕流量大，有機會在水位接近225公尺時，先從防淤隧道、PRO永久河道放水道調節性放水。

為解決曾文水庫淤積問題，水利署2013年起興建防淤隧道，2017年11月完工，搭配抽泥船抽庫區淤泥，從專管排至曾文溪一號橋、二號橋下暫置。上一次開啟防淤隧道已經是2019年7月丹娜絲颱風過境時，7月17日開啟。

至於此次颱風過境是否能為曾文水庫帶來足夠雨量，從溢洪道洩洪把曾文溪淤泥暫置場泥砂一次沖到大海，得看後續西南氣流是否有帶來豐沛雨量，若上游風雨太大帶來漂流木，庫區前庭有欄木索可發揮功用。曾文水庫上一次溢洪也是2019年8月11日豪雨後，8月12日開啟。

蘇炳源表示，現正為二期稻作供灌期，原本安排7月14至23日從曾文水庫放水至烏山頭水庫，由於烏山頭水庫水位回升到56.5公尺，因此只排放132萬噸就先暫停。

以供應民生用水為主南化水庫，於6月20日下午1時滿庫溢流，目前仍維持在99.07％近滿水位，每日穩定輸送原水40萬噸至高雄，若南化水庫因強降雨導致濁度飆升，或後續降雨狀況不如預期，台水公司也將適時啟動高雄清水北送作業。