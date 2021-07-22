環球銀行金融電信協會（SWIFT）今（22）日發布的資料顯示，2021年6月全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大活躍貨幣的位置，占比2.46％。

從金額來看，2021年6月，人民幣支付金額較5月大幅提升，總體增加65.51％，同期全球所有貨幣支付金額總體增加了27.78％。

2021年6月，在主要貨幣的支付金额排名中，美元、歐元、英鎊和日元分別以40.64％、37.92％、5.59％和2.66％的占比位居前四位。

值得注意的是，5月時歐元一度超越美元，成為全球最主要支付貨幣，當時歐元占國際支付的39.03％，而美元只有38.35％。

SWIFT公布最新6月數據顯示，美元的全球支付市場占比重新超越歐元，6月比重升至40.64％；歐元則由5月39.03％的8年高位，降低37.92％。

資料還顯示，6月以歐元區以外的國際支付作為統計口徑，人民幣位列第六，占比1.68％。