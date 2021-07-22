新北市板橋區「張博揚小兒科診所」20日至23日休診停業4天。（葉書宏攝）

新北市板橋區「張博揚小兒科診所」20日至23日休診停業4天。（葉書宏攝）

中央宣布6月7日起接種新冠肺炎疫苗免費，不收取任何掛號費，新北市板橋區「張博揚小兒科診所」21日則在臉書中抨擊CDC指揮官陳時中打算賴帳，哪有預算去補助掛號費。衛生局本決議21日起暫停提供疫苗給該診所，但診所今（22日）再度公告，下周會照常服務，且依新模式進行。

醫師張博揚透過臉書表示，陳時中打算賴帳，他所提的40億是原本1針100元的預算，哪有那麼多預算去補助掛號費？「我們的專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重，還要幫政府買單。」

張博揚也秀出合約書說，診所從第1針開始就有收掛號費，因為有正式的合約書，有金額、有官印、心安理得，沒有所謂兩邊拿錢這檔事，每年的流感疫苗就是這樣子收費，1針補助100元，然後各院所收取掛號費用。

豈料，台北市長柯文哲說北市民免付掛號費，藍委跟進吵2天，中央緊急宣布全國免收掛號費。張博揚質疑，但是錢在哪裡？始終覺得診所不是快打站，診所應該以質取勝不應衝量。

文章一出引發熱議，新北市衛生局回應，依中央疫情指揮中心6月9日公文，施打疫苗合約院所提供民眾免費接種服務不收取掛號費，由中央補助掛號費及接種獎勵，近日經持續與該診所溝通，無法達成共識，與中央研討後，從21日起已暫停提供疫苗。

但「張博揚小兒科診所」今（22日）晚間又在臉書中公告，風雨飄搖、人心自現，下周承蒙大家肯定，預約疫苗注射登記已滿，本院會照常服務，且依新模式進行。