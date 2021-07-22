本土疫情三級，尤其7月房地合一2.0上路效應，根據中央銀行公布6月五大銀行新承作房貸續增加至667.18億元、為今年新高，尤其上半年合計增加3415.44億元，創歷史同期新高紀錄。

央行官員表示，疫情影響看屋，房仲交易減少，但6月五大銀行新增房貸增加，反應六都移轉棟數合計月增1.1％，及部分地區新完工交屋潮，還有7月房地合一課稅2.0將上路，激發一波換手潮。台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀等五大銀行新承做房貸，比重約占全體銀行的近四成，一向被視為房市風向球。

觀察六都6月房屋買賣移轉棟數合計月增1.1％、年增26.6％。其中疫情較明顯的雙北，台北市月減1.1％及新北市月減14.4％，高雄市也月減6.5％，其他其他桃園市月增8.8％、台中市月增10.5％、台南市月增29.6％。與去年同期相比，六都全部年增，各為9.0～70.0％。

尤其六都合計上半年移轉棟數年增24.6％，六都年增全部都二位數的15.9～32.2％。反應在上半年五大銀行新增房貸金額年增20.10％至3415.44億元，創歷史同期新高。

五大銀行6月新承作房貸利率，較5月小幅上揚0.003個百點至1.353％，變動幅度仍小。較特別的是，6月加權平均利率1.096％，創新低紀錄。央行官員強調，當月周轉金貸款月增2164億元，消費性貸款增加184.88億元，主要是6月啟動紓困4.0，發放紓困金、紓困貸款，政府借款、公民營企業貸款、紓困振興貸款均大幅增加，利率都比較優惠，反應在加權後拉低利率平均值。