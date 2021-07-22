中共中央、大陸國務院22日公布「關於新時代推動中部地區高質量發展的意見」（簡稱意見）指出，統籌規劃引導中部地區產業聚落（基地）發展，在長江沿線建設中國（武漢）光谷、中國（合肥）聲谷。

華爾街見聞報導，意見提出，在京廣沿線建設鄭州電子資訊、長株潭裝備製造產業聚落，在京九沿線建設南昌、吉安電子資訊產業聚落，在大湛沿線建設太原新材料、洛陽裝備製造產業聚落。建設智慧製造、新材料、新能源汽車、電子資訊等產業基地。打造集研究開發、檢驗檢測、成果推廣等功能於一體的產業聚落（基地）服務平台。

意見顯示，加快合肥綜合性國家科學中心建設，探索國家實驗室建設運行模式，推動重大科技基礎設施聚落化發展，展開關鍵共性技術、前沿引領技術突破。選擇武漢等有條件城市布局一批重大科技基礎設施。加快武漢資訊光電子、株洲先進軌道交通裝備、洛陽農機裝備等國家製造業創新中心建設，新培育一批產業創新中心和製造業創新中心。