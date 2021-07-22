新冠肺炎去年以風暴般的席捲方式入侵全世界，各國無不因疫情的肆虐而受到損害，然而命運坎坷且最悲慘的莫過於本屆東京奧運了。

2020年東京奧運似乎受到詛咒般，尤其是東京這座城市屢遭厄難，3度申辦雖2次成功可惜都陷入困境。1928年因為關東大地震而取消申辦；1964年順利舉辦，但碰到學運暴動，蒙上一層陰影；2020年東奧又遭逢世紀疫情而被迫延遲1年。

此外，32年前的日本經典動畫科幻電影「阿拉基」預言了2020年奧運在東京舉辦，但因第3次世界大戰，東京奧運在開幕前147天中止，如今雖然排除萬難，可惜依舊沒有逃離悲慘命運。

東京都為了舉辦本屆奧運，預算不斷追加至158億美元，原本期盼能靠著贊助商以及門票收入來減少損失，沒想到因為疫情嚴峻，東京都更是進入第四次緊急宣言，東奧籌委會、國際奧會與日本政府宣布不開方觀眾入場，專家評估日本如果停辦將因此損失超過160億美元。

過去因為主辦奧運會而導致嚴重虧損的城市有1976年加拿大蒙特婁冬奧、1980年美國寧靜湖冬奧、1992年法國阿爾貝爾冬奧、1998年日本長野冬奧、2004年希臘雅典奧運以及2016年里約奧運。

日本專家3月曾強調，即使東京奧運能順利舉辦，至少也要虧損超過5.8億美元，如今又少了國外觀眾和旅遊經濟，虧損將更加嚴重，換句話說，日本為了主辦這次東京奧運恐將賠了夫人又折兵，完全是用整個日本經濟來賭上東奧。