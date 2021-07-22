馬斯克、多西和伍德日前在「The B Word」比特幣討論大會上，互相交換彼此對加密貨幣的見解，馬斯克更透露自己持有比特幣、以太幣和狗狗幣，比特幣持有量更遠高於後2者，此話一出激勵比特幣回神重新站回3萬美元，但有專家警告，加密貨幣背後一堆狂熱份子，有些人就像沒投資過一樣，直言「當其他投機泡沫破裂之時，就是加密貨幣價值歸零的時候了」。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、Twitter執行長多西（Jack Dorsey）和方舟基金伍德（Cathie Wood）21日出席「The B Word」比特幣討論大會，會上馬斯克重申對加密貨幣的支持，並透露自己比特幣、以太幣和狗狗幣等加密貨幣資產，且比特幣比例遠大於後兩者，「如果比特幣價格下滑，我就會賠錢」。

多西指出，比特幣其顛覆目前貨幣系統的潛力吸引了他，並認為他現在極力的推廣比特幣，就如同過去網路剛開始發展的階段一樣，「比特幣改變了一切」。

伍德表示，過去就曾聽聞比特幣是一種具有潛力的支付系統，在深究之後，發現其是一個非常宏大的想法，而問及比特幣後市量能將會多大，伍德反問「美國貨幣體系目前多大？」。

《The Australian Financial Review》報導，投資基金管理公司麥哲倫金融集團（Magellan Financial Group）聯合創始人道格拉斯（Hamish Douglass）痛批，加密貨幣是「現代歷史上最大規模的妄想」，受到政府和央行的刺激措施哄抬，進而水漲船高的資產價格，遲早將面臨被清算的一天。

道格拉斯稱，數百萬計的人投資加密貨幣，甚至還有人就像沒投資過任何東西，只投資過比特幣一樣，根本就像宗教信仰一樣，尤其比特幣背後一大票狂熱分子，加密貨幣真的是在很長1段時間中，看到的「非理性行為」之一，一旦其他投機泡沫破裂，歸零將不可避免。