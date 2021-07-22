中共中央、國務院最新發佈「關於新時代推動中部地區高品質發展的意見」指出，將高標準建設安徽、河南、湖北、湖南自由貿易試驗區，支持先行先試；將統籌規劃引導中部地區產業集群（基地）發展，建設智慧製造、新材料、新能源汽車、電子資訊等產業基地。

新華社報導，大陸中央財政將加大對中部地區支持力度，在風險可控前提下，適當增加省級政府地方政府債券分配額度。

同時，該意見指出，選擇武漢等有條件城市布局一批重大科技基礎設施；支持河南等主產區建設糧食生產核心區，鞏固提升全國糧食生產基地地位。並增加鄭州商品交易所上市產品，支援山西與現有期貨交易所合作開展能源商品期現結合交易。

意見指出，要主動融入區域重大戰略。加強與京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高品質發展等區域重大戰略互促共進，促進區域間融合互動、融通補充。