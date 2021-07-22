前參謀總長黃曙光的愛將、海軍艦指部指揮官高嘉濱中將確定提前退役，將由參謀本部後勤次長黃佑民接任指揮官一職。

黃曙光上月底屆齡退役，高嘉濱也表達要與長官同進退，即便軍方高層挽留，高嘉濱仍將於7月31日提前退役。

黃曙光與高嘉濱兩人都是潛艦艦長出身，而高嘉濱更是海軍現役中將中少數的潛艦部隊指揮官出身。黃曙光9月將進入國安會接任諮委，他曾被問到軍職期間看不到潛艦國造下水成軍，交棒後的任務由誰來接手？黃絲毫沒有遲疑，立即點名高嘉濱。

高嘉濱提前退役後，艦指部指揮官遺缺將由參謀本部後勤次長黃佑民中將接任。黃佑民去年初陪同前參謀總長沈一鳴搭直升機視導失事，黃受重傷，後調國防大學副校長，今年再回任後勤次長，傷勢已復原。

這波國軍高階將領異動，包括陸軍副司令王興禮中將調升參謀本部副參謀總長；金防部指揮官賀政中將升任陸軍副司令一職；陸軍參謀長陳忠文接任金防部指揮官；而馬防部指揮官章元勳中將接任陸軍參謀長，並由廖建興接任馬防部指揮官一職。因為總統府私菸案而受懲處的總統府副侍衛長柳惠千少將調任空軍督察長一職；空軍教準部副指揮官一職則由胡中緯少將接任。