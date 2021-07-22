有媒體以「BNT的奇幻漂流」之系列報導，提到「民進黨派系有不同意見」；總統府發言人張惇涵表示，相關報導內容皆引述不具名人士，充滿臆測且悖離事實。部分有心人士的耳語，才是奇幻漂流的小說。

張惇涵指出，永齡基金會、台積電、慈濟基金會洽購捐贈疫苗的三項專案，皆已完成採購及捐贈契約，從蔡總統乃至政府各部門也多次感謝三家企業與民間團體的熱心義舉，在公私協力下，能夠讓專案有所進展，為台灣取得更多疫苗供應。

張惇涵表示，部分媒體與人士不斷炒作「民進黨派系有不同意見」的說法，但從頭到尾，卻從未看到哪個民進黨派系對這三項專案有意見。

他說，6月18日蔡總統與郭台銘董事長、劉德音董事長的會面中，總統也當面向郭董事長表達，這是不實謠言。6月26日總統與證嚴法師視訊通話時，也保證政府會積極處理；而事實證明，慈濟基金會的專案，也在永齡基金會、台積電兩個專案的經驗及基礎上，加速推動、完成簽約。

張惇涵強調，雖然三項專案的簽約程序已完成，但後續仍有疫苗供應的繁重工作要進行，仍需要大家共同努力，讓疫苗供應的工作能夠順利進行，這才是最重要的任務。任何破壞各方合作的流言蜚語，不實且惡意的操作，都是企圖破壞各方合作的互信，都無助於後續疫苗供應工作的進行，也都應該到此為止。