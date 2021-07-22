是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布，全球測試機構德凱集團（DEKRA）選擇使用是德科技5G和物聯網（IoT）測試解決方案，擴展其底下5G NR、Wi-Fi 6和藍牙5等裝置的法規相符性測試服務。

許多國家的監管機構均強制要求執行射頻（RF）法規測試，確保行動通訊裝置的射頻功率位準維持在規定範圍內，以保護終端消費者的安全。這些機構還制定了非行動通訊免許可無線裝置例如Wi-Fi和藍牙無線電等的傳輸位準標準。因應全球市場快速成長的5G和IoT法規相符性測試需求，德凱決定擴大採用是德科技測試解決方案。

是德科技無線測試事業群資深總監Muthu Kumaran表示：「目前全球各地有超過600家5G裝置廠商，我們很高興能協助德凱擴大業務。藉由是德科技5G射頻裝置法規相符性測試解決方案，德凱可針對將近20種不同外觀尺寸的商用5G裝置，包括用於汽車領域的無線裝置，提供測試服務。」

為因應美國聯邦通訊委員會（FCC）、 歐洲ETSI無線電設備指令（RED）CE認證、日本電信工程中心（TELEC）等法規機構提出的強制要求，德凱選用是德科技射頻/RRM DVT和符合性工具套件、射頻自動化工具套件，以及無線物聯網法規測試解決方案。由於近90％的商用5G裝置均支援低於7GHz（FR 1）的頻譜，因此德凱大多數的相符性測試皆著重於此頻譜。