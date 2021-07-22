意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所程式碼：STM）新款L99VR01 AEC-Q100認證低壓降線性穩壓器共有八個可選固定輸出電壓、功能性安全診斷和優異的過熱保護，有助於簡化系統設計，便於庫存管理，適合多種汽車應用。

該穩壓器的最大輸出電流為200mA，能夠驅動車身控制模組、接線盒、儀表板、天窗控制器、無鑰匙進入控制器和感測器等負載。透過三個外部選腳位可將輸出電壓設定在0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V 或 5V，輸出電壓精確度優於外部分壓器，在標稱電壓的正負2％範圍內。

L99VR01J則採用PowerSSO-12封裝，較上一款增加短路限流設定、高溫警示和輸出過壓狀態指示功能，並內建一個可程式設計看門狗，用於驗證主控微控制器操作是否正常。L99VR01J的運作結溫範圍更寬，達到-40度C到175度C。

透過在晶片上整合輸出過壓監測，新穩壓器可以提供連續的負載保護。該診斷功能可以簡化功能性安全相關應用的設計，協助使用者達到ISO 26262 ASIL功能性安全標準的要求，如果使用者需要，可提供相對應的支援文檔。兩款產品的輸入電壓範圍為2.15V到28V，可直連汽車電瓶電壓VBAT，或與穩壓電源的後級連線，調整穩壓電源的輸出電壓。