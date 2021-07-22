中度颱風烟花行進速度緩慢，高雄市長陳其邁22日抓緊時機，視察路竹區三公宮防潮閘門、岡山區五甲尾滯洪池工程、鳳山區文化路側溝清淤，及曹公圳路分流等工程，他勉勵相關局處同仁做好各項準備工作，降低風災對民眾的影響。

高雄市水利局說，昔日在路竹區三公路，每當大潮時常有路面排水溝孔蓋冒水現象，水利局日前已完成該淹水區域東側堤岸整治及設置防潮閘門，並由專人24小時依潮汐表操作閘門。目前已改善晴天路面因潮汐造成的積水問題，對於颱風來襲時可能有豪雨、暴潮的情形，現場也架設移動式抽水機因應。

為改善岡山嘉興、潭底地區積淹水情形，高市府興建五甲尾滯洪池，其面積約12.5公頃，滯洪量60萬噸；目前工程進度已達72％，汛期已可提供約60萬噸滯洪量，預計今年10月底完工後搭配五甲尾抽水站進行聯合操作，預期可大幅改善嘉興、潭底及為隨里一帶淹水情形。

此外，環保局所有區清潔隊也於21日起，派人加強清溝及清疏泄水孔雜物作業。統計21與22兩日，環保局共動員1831人次，為平時2倍的清溝人力，做好防災準備。