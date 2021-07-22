中央規定6月7日起全民免費接種新冠肺炎疫苗，不必負擔掛號費等任何費用，近日引發基層診所醫師跳腳，彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠也批評，如果政府因為財政困窘，需要醫界一起「做功德」，應該公開講清楚，別讓醫師像乞丐一樣，開口乞討才給施捨。
蔡明忠指出，疫情讓許多基層診所也大受影響，對小診所來說，掛號費收入就是人事費用等支出的來源。診所為了服務民眾，施打疫苗從問診、抽藥、施打到留置觀察，都需要人力、時間，由於中央配發的是3cc空針，為讓疫苗1滴都不浪費、抽藥更精準，甚至還得自費倒貼買1cc空針。
蔡明忠說，過去民眾至診所施打流感疫苗，診所可獲得100元注射費補貼，還可向民眾收取掛號費，如今中央直接下令不能收掛號費，診所瞬間只剩下100元注射費可拿，不只每人40元的行政費補貼至今沒有看到，日前國會第三次追加預算案中，立法院要求比照公費流感疫苗，給予新冠疫苗處置費加行政費用合計250元的提案通過後，實際上也是沒下文。
他痛批，原本的獎勵金門檻太高，要求診所每個月打1000劑疫苗才補助獎勵金，多數診所一天頂多配發2瓶疫苗，以AZ來說最多打到24人，就算一個月30天都不休息一直打疫苗，也不見得能達到1000劑，根本看得到拿不到。
他強調，許多診所如小兒科、耳鼻喉科，近來門診只剩1、2成，中央規定幫民眾施打新冠疫苗免收掛號費，簡直是慷他人之慨，若因為財政困窘要求醫界「做功德」，就該公開講清楚，否則本來就該給予補貼；不是等基層診所醫師們壓抑不住胸中怒氣，紛紛跳出來發出不平之鳴，才願意調低獎勵金門檻，調高行政費補貼，搞得像在施捨一樣，把基層診所都當成乞丐一樣，要開口乞討才給。
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