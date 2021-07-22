烟花颱風逐漸靠近台灣，外圍環流帶來強風與大雨，造成部分地區供電受影響。根據台電統計，截至22日晚間8點，仍有805戶正在停電，台電正在搶修當中。

氣象局資料顯示，烟花颱風中心在臺北東南東方海面，向西北西轉西北緩慢移動，其暴風圈正逐漸朝臺灣東半部海面接近，對臺灣北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅。西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風。

台電烟花颱風天然災害停復電網頁顯示，截至22日晚間8點，全國曾停電用戶總數2736戶，目前已修復用戶數1931戶，仍停電用戶數805戶。

台電說，颱風期間停電查詢及通報可利用台電網站「颱風停復電資訊」專區或1911客服專線，而台電會依供電樞紐中心變電所、主幹線再到分歧線順序積極搶修，儘量減低民眾影響，因襲台期間風雨變化大，搶修也常受山區道路交通等影響，若遇颱風停電，還請民眾多體諒。