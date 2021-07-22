中華電線電纜老董事長陳金鋑交棒、傳承，未參與22日股東會董事改選，陳金鋑長子華電總經理陳鶴原、二女兒台灣倉智企業董事長陳昭蓉分別出任董事，隨後董事會推舉陳昭蓉出任董事長。

近幾年，華電電力線纜事業專注台電標案，營收占比約53％；鋁門窗事業主要生產鋁窗帷幕牆，營收占比47％。22日股東會會中承認去年財報、營業報告書及每股配發現金股利0.50元，配息率24.88％，並改選2席董事及3席獨董，華電今年董事及獨董改選採提名制，兩席董事由華電總經理陳鶴原、台灣倉智企業董事長陳昭蓉出任，獨董則由王鶴松、葉滄燁及曾勇義三人擔綱。

陳金鋑行事作風相當低調，年事漸增，決定交棒、傳承，今年並未參與董事改選，22日主持任內華電最後一次股東會，安排長子陳鶴原、二女兒陳昭蓉出任華電董事，隨後董事會推舉陳昭蓉出任董事長，成為電線電纜業首位女董事長。