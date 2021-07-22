美國公債殖利率的跌勢已維持數月，由此可證投資人認為通膨升溫不足為懼，他們擔心成長溫吞，才是威脅美國與全球經濟的最大問題，美股19日「黑色星期一」驚見狂殺崩跌，凸顯投資人這方面的隱憂。

投資人周一狂拋美股，並非如今年稍早那樣是對物價飆漲不安。很多投資人認為通膨數據或許會熱一段時間，之後不是自行降溫，就是促使聯準會（Fed）升息，經濟隨之放緩。

不過投資人對經濟復甦還是有所期待，美股歷經周一狂瀉後，接下來連續2天反彈，三大指數仍在歷史高點附近。

反觀公債殖利率想重返日前峰點，有一大段路要走。周三10年期美債殖利率，雖從周一的1.181％升至1.279％，仍遠低於3月觸及的今年高點1.749％。

美債殖利率在今年稍早驟升，係因市場押注普打疫苗與政府大舉支出點燃復甦火種，美國經濟可望加速達到完全就業。加上Fed示意，在通膨升破2％目標且持續一段時間之前不會升息。

不過美國5月就業報告令人失望，動搖市場對經濟的共識。此外新冠變種病毒入侵全球，削弱全球經濟的樂觀展望。

然而通膨持續飆升之際，公債殖利率反倒走低還是大出很多人意料。美國6月消費者物價指數（CPI）年升5.4％，年增率創2008年8月以來新高。

通膨率走揚，長債殖利率卻向下探低，出自於投資人憂心央行恐過快升息，近而傷及經濟。有分析師也擔心，物價竄揚會抑制家庭支出，拖累經濟成長。

BMO資本市場（BMO Capital Markets）美國利率策略部門主管林根（Ian Lyngen）指出，公債殖利率下滑的原因之一，在於目前的通膨形式是「對消費造成壓力負擔，而非反映經濟強健過熱。」

針對公債殖利率近幾個月走跌，不少投資人主張，與其說是對經濟前景做基本面的重新評估，倒不如說是若干獨特因素所致，例如來自退休金及外國央行的需求。