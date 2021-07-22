必和必拓、特斯拉簽下鎳供應合約 20:212021/07/22 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲礦業巨擘必和必拓（BHP）22日宣布和電動車大廠特斯拉簽下鎳供應合約，未來將和特斯拉合作推動車用電池供應鏈減碳計畫。特斯拉電動車使用的鎳原料有超過三分之一來自澳洲。該公司在6月宣布未來每年將投資超過10億美元向澳洲採購鎳。必和必拓對特斯拉供應的鎳礦將來自西澳礦場，且兩家公司將運用區塊鏈技術追蹤原物料流向。 佛光會與盛弘購買疫苗 進度停滯 比利時觀光美食節國際大賽揭曉 龍華科大獲佳績 #特斯拉 #必和必拓 #供應 #簽下 #合約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 若標檢局不改法規：特斯拉 TPC 超充只能蓋到明年底，2023 年起僅可增建 CCS2 充電樁 17:592021/07/22 汽車情報-汽車新聞 後續出發選手及教練 都坐商務艙 04:102021/07/22 政治要聞 太魯閣號奪走親姊 20歲女痛斥台鐵甩鍋零作為 3萬網悲憤 18:352021/07/22 社會 《科技》攜逾60家業者 高通穿戴式裝置生態系加速器計畫啟動 13:422021/07/22 財經 《商情》供應擔憂 周三鉛價觸及3年高點 09:102021/07/22 財經 防疫與國際同步 童醫院加入AOKpass電子健康護照平台 13:232021/07/22 寶島 慈濟500萬劑BNT簽約 9月底到貨 04:102021/07/22 財經要聞 頭條揭密》建立軍事外交同盟關係 陸殲10C戰機外銷必經之路 04:082021/07/22 政治 港3少年接種BNT後患心肌炎 專家：機率罕見毋須太擔心 16:152021/07/22 兩岸 中時社論》民進黨特權運作的三大邏輯 18:572021/07/22 中時社論 馬斯克：特斯拉最終仍會開放比特幣購車，但前提要達成一個先決條件 10:262021/07/22 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 航運三雄剩一條路 長榮關鍵密碼決定小弟、大哥生死 - 財經 1分鐘讀財經》手上有鋼鐵股注意：東南亞疫情爆炸 台資鋼廠恐受衝擊 - 財經 2021亞洲生技大會 大咖雲集 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。