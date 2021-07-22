澳洲礦業巨擘必和必拓（BHP）22日宣布和電動車大廠特斯拉簽下鎳供應合約，未來將和特斯拉合作推動車用電池供應鏈減碳計畫。特斯拉電動車使用的鎳原料有超過三分之一來自澳洲。該公司在6月宣布未來每年將投資超過10億美元向澳洲採購鎳。必和必拓對特斯拉供應的鎳礦將來自西澳礦場，且兩家公司將運用區塊鏈技術追蹤原物料流向。