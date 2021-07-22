台南市截至21日疫苗涵蓋率21.6％，市議員陳怡珍今天質詢舉台中市為例，19日疫苗涵蓋率22.8％，20日達到25.46％，建議市府了解別人怎麼做到的。台南市長黃偉哲說，疫苗涵蓋率不該淪為數字遊戲，以台中市總人口約282萬人，1天內大躍進，「感覺怪怪的！」「你給我一支筆，我就能做到。」但他語畢隨即改口，「我沒什麼意思，打疫苗按部就班就好。」

陳怡珍今天質詢時表示，台南疫苗剩餘量6都最少，但疫苗覆蓋率卻也是6都之末，要求市府對已經可以施打的人，盡快安排施打，還未納入施打的人，也希望市府針對高風險行業，強力跟中央建議納入優先施打的類別，爭取更多疫苗劑量為市民施打，提升疫苗覆蓋率。

衛生局長許以霖說，考量台南疫情穩定，當初中央在分配疫苗時，是依疫情嚴重程度，若疫情嚴重則多配發5到10％，台南市疫苗劑數相對就少了這5％、10％，截至目前共獲配44萬7060劑疫苗。

他強調，打疫苗不需要比較，形成惡性競爭，相信各縣市目標一致，就是全力提高覆蓋率。許以霖也呼籲，由於目前疫苗配送劑數是透過1922平台預約而來，民眾踴躍上網預約，有登記，疫苗才會來。第三輪公費疫苗接種23日至29日開打，台南共10.3萬人完成預約。

黃偉哲下午防疫記者會中強調，台南施打疫苗不比快，但很有特色，明天起南美館2館開打，後續有奇美博物館、台南市立圖書館永康新總館、許石音樂圖書館、南區黃金海岸方舟、山西宮及佳里蕭土龍文化園區等特色施打站，接下來，還將加入台江文化中心、國立歷史博物館、南鯤鯓代天府及北門遊客中心，有藝文氣息有美景有廟，賞景兼獲得「保庇」。