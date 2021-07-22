魏如萱美照登上美國紐約時代廣場高樓巨型螢幕。（何樂音樂提供）

金曲歌后魏如萱（娃娃）將在8月底推出《HAVE A NICE DAY》實體新專輯，人氣頗旺的她，更成為繼天后張惠妹之後，榮登上Spotify《EQUAL》封面人物，娃娃的海報主視覺也躍上美國紐約時代廣場20層高樓巨型螢幕宣傳，吸引許多粉絲朝聖。

娃娃一聽到主視覺飄洋過海登上時代廣場好消息，心情興奮、榮耀，立刻露出招牌笑聲說：「看到自己在紐約很開心，不知道我在紐約有沒有粉絲，希望大家都去巨幕拍照、打卡。」憶起上一次去紐約是2017年參加布魯克林馬拉松路跑，她當時專程去時代廣場朝聖，她打趣說：「那時就有想把我自己的照片貼上去，這次是真的，太棒了，真的非常開心。」

娃娃新專輯《HAVE A NICE DAY》一釋出，獲得好評，不只被加入「EQUAL」歌單，為女性平權發聲，亦是音樂平台獨創「台灣製造」歌單的第一位封面人物，還成為Apple Music最新科技功能「空間音訊」的台灣首張合作專輯，由製作人陳建騏親自操刀混音，現出立體的杜比音效，娃娃說一開始聽到覺得像拆禮物，充滿驚喜「好特別，有的東西變得很立體，前後左右。」

她也笑說一開始聽不是很習慣，因為杜比環繞音效太強，相對會懷疑家中音響、耳機是否太爛，「因為真的弄得很好，是另外一種聽覺上面的享受與想像。」