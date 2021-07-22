前「西瓜哥哥」李岳在大家居家防疫期間以「小岳哥哥李岳」正式加入17LIVE行列，選擇加入17LIVE他說這邊可以接觸到不一樣的生態和觀眾群，可以在新的平台做一些比較不同的嘗試，然後讓自己的路可以更寬廣。笑稱直播觀眾會即時提問互動很考驗臨場反應，慶幸說：「在疫情當中多了一個可以讓大家在家不會覺得很無聊的地方，看17LIVE直播可以幫助大家打發時間，又可以在上面交朋友，我覺得這個滿不錯的。」

李岳開播近2個月來，固定每晚8點左右開播，有時還會深夜再加開一場，碰到觀眾各種性格都有，有的愛聊天，有的甚至會問私人事情，偶爾還要幫互相起爭執的觀眾調解，他都視為是有趣的挑戰，李岳對自己未來會成為怎樣的主播充滿期待說：「在17LIVE我常說我的直播間是家，常會對大家說『歡迎回家』，希望其他主播能把我這裡當成進來後很舒服的直播間，我要讓每位來我這的寶寶和直播主都有被重視的感覺。」

李岳坦言原本的日常生活和工作計畫確實有被疫情打亂，「我的舞蹈教室也必須快速轉成線上課程，來了17LIVE後發現我的生活反而變得比疫情前還規律，而且是超級規律，大家如果能準時來看播，這對直播主也是很好的鼓勵喔！」

防疫期間加入17LIVE直播讓李岳體悟：「我覺得大家不要一開始就先把這邊當成收入的來源，要先想自己想在這邊做出怎樣的東西給大家看，再希望有很多喜歡的朋友進而有斜槓收入，我覺得順序可能是不要以賺錢放在第一位，尤其現在人這麼多，競爭激烈的狀況下先去想賺錢，可能會壓力很大。」