英國國防採購部長奎恩（Jeremy Quin）承認，英國皇家海軍旗下的6艘45型（Type 45）驅逐艦中，僅剩下「防衛者號」（D36）能夠執行作戰任務，其餘5艘不是正在進行大修和升級，就是因故障而無法行動。

《國防新聞》（Defense News）報導，奎恩承認，6艘45型驅逐艦中，「勇敢號」（D32）、「龍號」（D35）和「鄧肯號」（D37）正接受定期維護，「無畏號」（D33）則正進行現代化升級；而原本隨「防衛者號」一同擔任「伊麗莎白女王號」航空母艦（R08）護航艦的「鑽石號」（D34），則在近期發生機械故障，被迫返回西西里島東岸的奧古斯塔港（Augusta）接受檢修。

英國下議院「國防專責委員會」（Defence Select Committee）主席艾伍德（Tobias Ellwood）強調，從英國國家地位和國際義務來看，僅存1艘45型驅逐艦能執行任務讓人「無法接受」，並稱若「防衛者號」也出問題，「伊麗莎白女王號」將只能完全依靠美國海軍「蘇利文兄弟號」神盾驅逐艦（DDG 68）、荷蘭皇家海軍「埃弗森號」巡防艦（F805）等其他北約盟友的軍艦護航，「事實證明我們需要一支更強大的海軍」。

英國皇家海軍並未公開「鑽石號」機械故障的細節，不過外界懷疑，可能是45型驅逐艦惡名昭彰的動力系統又出問題。「無畏號」正進行的1.6億英鎊（約新台幣61.6億元）「動力改進計畫」（Power Improvement Project）升級案，便是希望藉由更換並新增額外的柴油機組，以及修改電力系統，來解決主力作戰艦被戲稱為「碼頭王」的尷尬情況。