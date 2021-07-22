全球資料儲存暨管理解決方案領導供應商Seagate Technology（NASDAQ：STX）公布截至2021年7月2日之第四季度財報結果。Seagate Technology執行長Dave Mosley表示：「Seagate在六月的這一季表現非常強勁，營收達六年來新高，依非公認會計原則稀釋後每股盈餘亦創下九年來最佳成果，讓2021會計年度成績遠高於預期。」

其中，以公認會計原則（GAAP）方式計算財報，Seagate第四季營收為30.1億美元、年成長19.7％，毛利率年成長2.9個百分點至29.4％，淨利為4.82億美元，相較2020年同期成長190.4％，稀釋後每股盈餘為2.07美元

Dave Mosley指出，「雲端和邊緣資料需求快速增加，帶動大容量資料儲存顯著成長，Seagate 擁有領先業界的產品組合，能滿足大型資料基礎架構，因此有絕佳優勢得以乘著需求趨勢高飛，創造穩定且持續增加的自由現金流，並達成長期財務目標。」

於2021會計年度第四季，Seagate的營運現金流為4.78億美元，自由現金流為3.54億美元。本會計年度累計之營運現金流及自由現金流已分別達16億美元和11億美元。

Seagate第四季的財務表現穩健，共支付1.54億美元的現金股利，並以2.28億美元回購260萬普通股。本會計年間，共支付6.49億美元的現金股利，並以20億美元回購3360萬普通股，相當於13％的普通股。此外，Seagate舉債了 10億美元。至本會計年度結束時，所持現金及約當現金總額約為12億美元，共發行2.77億普通股。