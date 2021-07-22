大陸演藝圈小鮮肉吳亦凡的桃色事件近日鬧得沸沸揚揚，他和女性友人都美竹發生性關係，到底是性侵，還是遭仙人跳？經北京警方調查，吳亦凡和都美竹兩人上床屬於你情我願，而劉某雙面詐騙，被警方抓獲。

《新京報》報導，據北京市公安局通報，近日，針對都美竹通過網路反映受到侵害和吳亦凡一方報警稱被敲詐勒索的情況，公安機關介入調查後，通過訊問嫌疑人、詢問當事人、走訪證人、調取書證、固定提取電子證據等工作，初步查明了有關事實。現就調查情況通報如下：

一、關於吳亦凡與都美竹交往情況

2020年12月5日22時許，馮某（女，28歲，時任吳亦凡執行經紀人）以挑選MV女主角面試為由，約都美竹（女，18歲）到吳亦凡（男，30歲）家中參加聚會，10餘人共同玩桌游並飲酒，次日凌晨至7時許，其他聚會人員陸續離開，都美竹酒後在吳亦凡家中留宿，兩人發生性關係。當日下午，都美竹在吳亦凡家中用餐後自行離開，期間兩人互相添加微信。12月8日，吳亦凡給都美竹轉帳3.2萬元（人民幣，下同）用於網路購物。此後至2021年4月期間，兩人保持微信聯繫。

二、關於都美竹等人發佈網路信息情況

2021年6月，都美竹與好友劉某文（女，19歲）商議，在網上公開與吳亦凡交往過程以提升網路知名度，遂由劉某文於6月2日以「劉美麗同學_」微博帳號發佈都美竹被吳亦凡「冷暴力」的博文，7月8日至7月11日，都美竹跟進發佈3篇博文。7月13日，網路寫手徐某（男，31歲）為牟取利益，主動聯繫都美竹，經商議後，共同策劃並由徐某撰寫「決戰」等10餘篇微博文案，7月16日起由都美竹通過微博帳號陸續發佈。

三、關於犯罪嫌疑人劉某迢涉嫌詐騙犯罪的情況

2021年7月14日，朝陽警方接到吳亦凡母親吳某報警，稱遭到都美竹敲詐勒索。當日警方依法進行了受理和調查，工作中鎖定犯罪嫌疑人劉某迢（男，23歲），並於2021年7月18日在江蘇省南通市將該人抓獲。

經查，2021年6月，犯罪嫌疑人劉某迢看到都美竹和吳亦凡的網路炒作信息後，遂產生冒充相關關係人對涉事雙方進行詐騙的想法。期間，劉某迢虛構女性身份，以曾被吳亦凡欺騙感情欲共同維權的名義騙取都美竹的信任，使用暱稱為「DDX」微信號與都美竹聯繫，獲取都美竹與吳亦凡部分交往情況信息。

7月10日，劉某迢利用獲取的信息冒用都美竹名義與吳亦凡律師聯繫，以雙方達成和解為名索要300萬元賠償，並將自己和都美竹的銀行帳戶一併發給吳亦凡的律師。同時，劉某迢使用「北京凡世文化傳媒」微信號，自稱是吳亦凡的律師，與都美竹協商達成300萬元的和解賠償，但雙方未簽署和解協議。

7月11日，吳亦凡母親分兩次向都美竹帳戶轉帳50萬元。此後，未得到錢款的劉某迢繼續冒充都美竹，向吳亦凡的律師索要剩餘250萬元未遂。後又冒充吳亦凡的律師要求都美竹簽署和解協議，否則索回50萬元。都美竹同意退款後，劉某迢冒充吳亦凡的律師將本人的支付寶帳號提供給都美竹，都美竹陸續向該帳號轉賬18萬元。

劉某迢被抓獲後，對其詐騙犯罪事實供認不諱。目前，該人已被朝陽公安分局依法刑事拘留。

針對網民舉報的「吳亦凡多次誘騙年輕女性發生性關係」及近期網路互曝的有關行為，警方仍在調查中，將根據調查結果依法處理。