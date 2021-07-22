伊朗總統羅哈尼今天宣布，伊朗已啟用在荷莫茲海峽以外地點設立的首座石油出口站。荷莫茲海峽是戰略地位重要的咽喉點，伊朗主要勁敵美國的艦艇經常在此巡邏。

法新社報導，伊朗新的石油出口站位在瀕臨阿曼灣（Gulf of Oman）的西斯克港（Jask Port）附近，這個地點能讓油輪避免通過狹窄的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），就能駛入阿拉伯海（Arabian Sea）及更遠處。

伊朗目前主要石油出口站位在荷莫茲海峽內的哈格港（Kharg）。海峽最窄處不到40公里寬。

羅哈尼（Hassan Rouhani）坦言，伊朗原本有座石油出口站，但「如果發生問題，我們的石油出口就會被切斷」。他說：「對伊朗而言，今天是歷史上偉大的一天。」

美國前總統川普（Donald Trump）2018年單方面退出劃時代的伊朗核子協議後，伊朗受到美國嚴厲制裁，能源出口大受影響。

羅哈尼發表電視評論時說：「石油產業對我們而言非常重要，對敵人也重要。」

伊朗已建造一條長1000公里的輸油管，可將生產的原油從布什爾省（Bushehr Province）的戈瑞（Goreh）運往東南部的新出口站。