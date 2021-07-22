台北一名國二少女小雯（化名），2019年結識男子阿雄（化名），兩人交往8個月發生超過100次性關係，平均2、3天就做一次，後來因為阿雄劈腿分手，小雯一想到交往時，阿雄平均2、3天就要愛愛一次就氣，於是對阿雄與他父母求償，北院一審判決阿雄一家人應賠小雯8萬元，小雯的父母各3萬，總計14萬元。

據「ETtoday新聞雲」報導，小雯與阿雄交往時尚未滿16歲，阿雄也未滿18歲，小雯提告後，少年法院裁定阿雄應予訓誡，並需在假日接受生活輔導。小雯的父母另提出民事求償，認為小雯與阿雄交往時，都未達到合法性交年齡，卻在交往8個月當中，頻繁發生性交，認為阿雄一家人應賠小雯30萬，小雯的父母各12萬，總共54萬元。

針對小雯控訴2人交往期間阿雄1、2天就要做一次，阿雄到案時表示，不記得是否性交100多次，但應該有3、40次，其母也表示，她曾反對兒子與小雯交往，兒子也覺得小雯太黏才提交手，分手後小雯竟找人燒阿雄的機車座墊報復。

北院審理時，仍無法證實2人性交次數，只能認定2人交往期間，確實發生多次性行為，因此對阿雄依對未滿16歲少女性交與侵害小雯一家人的權利，判阿雄一家人應賠小雯8萬，小雯的父母各3萬，總計共14萬元。