新北市一名人妻發現丈夫狀態不對勁，調閱了汽車的行車紀錄器，卻意外認出與丈夫對話的就是閨密，兩人熱烈討論彩券號碼，脫口說出一句「剛剛我們住哪，803」，人妻始驚覺遭背叛。新北地院審後，判2人須連帶賠償30萬元。

判決書指出，人妻主張與閨密已認識10年以上，但2019年8月間卻發現丈夫行為異常，甚至丈夫還瞞著她臨時向公司請假，直到調閱了丈夫的汽車行車紀錄器才發現，在車內與丈夫對話的女聲就是閨密，兩人話題提及彩券該簽幾號，曾說出一句「剛剛我們住哪，803」，人妻才驚知丈夫早就外遇多時。

人妻控訴，她一度與丈夫攤牌，丈夫曾寫下悔過書且求和，但閨密卻毫無悔意，持續與丈夫藕斷絲連，此些行為都已造成她精神上莫大的痛苦與壓力，更被憂鬱與失眠纏上，憤而向2人提告求償50萬元精神撫慰金。

對此，閨密聲稱，該夫妻檔長年在她的佛堂禪修，她與人夫僅是「同修」的關係，絕對無做出逾矩的行為，並指控人妻本就因婆媳關係而導致精神狀態不佳，與她無關。

新北地院法官審理後，根據事證與物證判定閨密與人夫侵害配偶權屬實，且透過行車紀錄器內容即可證明，兩人曾前往汽車旅館，酌情後，判2人須連帶賠償30萬元。可上訴。