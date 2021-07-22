美國總統拜登的氣候特使、前國務卿凱瑞21日在義大利羅馬參加二十國集團（G20）環境部長會議前接受媒體訪問時表示，拜登政府正在評估對中國及其他國家徵收碳關稅，尚未做出決定，他同時敦促中國削減溫室氣體排放，並關閉老舊的燃煤電廠。

凱瑞表示，美國正評估對碳排放密集型產品徵收關稅的可能性，以因應氣候暖化危機，但擔憂此舉可能會使貿易緊張局勢加劇，拜登已要求其辦公室進行分析。他說，他們希望進一步了解其他國家採取的行動，如何影響他們在氣候方面所作的努力以及已經非常棘手的貿易問題。

美國民主黨已在國會提出碳關稅方案，作為其3.5兆美元稅收和支出立法的部分內容。全球愈來愈關注徵收碳關稅議題。該措施旨在促使行動緩慢的國家加強減排力度，同時保護本國遵守污染法規的產業。凱瑞表示，國會提出的只是一個方案，因為有些擔心可能產生的影響，所以需要非常仔細地評估。

凱瑞亦指出，中國在2030年之前達到溫室氣體排放峰值至關重要，並指出中國是最大的排放國。他敦促中國關閉燃煤電廠，他表示當地有很多超過40年歷史的老舊燃煤電廠，既不賺錢，效率又低。