高端疫苗通過衛福部食藥署緊急授權（EUA）申請，但因審查資料不公開，引發大眾質疑。總統蔡英文21日在臉書對此表示，疫苗是科學問題，不是政治問題，我們依據法律和科學標準嚴格把關，只有安全有效的疫苗，才會允許製造、開放施打，請大家放心。媒體人吳子嘉表示，蔡總統這樣講，讓他感到有點驚訝。她等於強力背書高端，所有的政治風險、所有政治責任，全部由總統一個人承擔。

針對高端疫苗，美麗島電子報董事長吳子嘉21日在《關鍵時刻》節目中表示，蔡總統的講法，讓他感到有點驚訝。總統等於強力背書高端，她當時講要用國際標準嚴格審查，現在不談「國際」兩個字，她講的是要請大家放心，不過，是誰給蔡總統放心的底氣，他就不太懂了。

吳子嘉接著表示，蔡總統一定有非常強而有力的幕僚，在背後挺、幫她背書。但高端做出來500萬劑，最後是給20到40歲的年輕人施打，所以年輕人還是打到一個「不知道是什麼樣」的一個疫苗。

吳子嘉質疑，高端這個案子非常奇怪，因為高端只是填補8月份的空檔，8月到9月份這段時間，可能沒有疫苗到台灣，所以在青黃不接的時候，高端是墊檔的，這個「主秀」(BNT疫苗)9月份到，所以8月到9月中間，由高端來墊一下檔。可是整件事情都透露了一個非常多不合理的怪異。但總統出來背書以後，所有的政治風險、所有政治責任，全部由總統一個人承擔。