衛福部19日宣布高端疫苗通過審核委員會EUA（緊急授權使用）審查，食藥署長吳秀梅出示手板稱21名審核委員中「18人同意，1人補件再議，1人不同意」，但衛福部長陳時中隔日卻稱，有15人「有條件同意」。對此，民進黨台北市議員王世堅直言，政府若難以獲得大多數台灣人民的支持，對於國產疫苗的長遠發展上來看，是一種揠苗助長、讓人民感覺像霸王硬上弓。

王世堅22日在臉書PO文表示，台灣社會與政府完全都支持國產疫苗，但他衷心希望國產疫苗根據科學數字、科學研究，規規矩矩完完整整做完三期人體試驗，再公諸於世，就算因爲國家需要，必需提前爲國所用，也應該窮盡一切努力、展現與人民溝通說服的誠意。若難以獲得大多數台灣人民的支持，給予高端的EUA的整個過程，對於國產疫苗的長遠發展上來看，是一種揠苗助長、讓人民感覺像霸王硬上弓。

王世堅提到，陳時中部長已在防疫記者會說明，EUA審查過程去識別化後願意公開這會議紀錄，但建議陳時中部長可以在第一時間，就向社會大眾說明這會議確實有錄音錄影，因為這麼重大的決策必須讓大眾信任。

王世堅指出，蔡英文總統支持研發國產疫苗，但疫情高漲之後，小英總統主導的疫苗政策也大量採購國際間已經獲認證的疫苗，而現在疫苗也陸續到位，疫情也有稍微緩解，我們希望國產疫苗能比照國外疫苗，有完整第二期臨床試驗且進入第三期臨床試驗，讓台灣人民放心。