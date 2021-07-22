根據最新的氣象預報，造成河南鄭州暴雨成災的超級雲雨帶開始北移，未來數日河南北部的新鄉、鶴壁、安陽等市，以及河北、山西部分地區的將面臨大到暴雨襲擊，雨勢需要特別關注。

據《中新社》報導，中央氣象臺22日6時發佈暴雨黃色預警，預計7月22日8時至23日8時，河北西南部、河南西北部等地部分地區有大到暴雨。

河南省人民政府官方微博消息稱，16日以來，此輪強降雨造成全省89個縣(市、區)560個鄉鎮124萬人受災，因極值暴雨致33人死亡、8人失聯。目前，各方救援保障力量已緊急馳援河南，鐵路、供電、通信都在陸續恢復中。

大陸華北地區雲雨區自河南省中南部向北移動，多地持續強降雨，河北、山西部份地區發布暴雨預警。（圖：大陸中央氣象台）

報導說，據鄭州市氣象臺消息，22日仍持續發布暴雨橙色預警，目前登封、新密、新鄭、滎陽、鄭州市區、中牟有較強降水回波，暴雨區往東北移動，鄭州地區降水持續，局部地區伴有1小時20-30毫米的短時強降水。

值得注意的是，不只是在鄭州，河南北部的安陽、新鄉、鶴壁等地雨情亦值得關注。

據中央氣象臺消息消息，22日河南安陽連續出現100毫米以上強降雨，部分網站的累計降雨量已超過500毫米；鶴壁發佈暴雨紅色預警信號，3小時西北部降雨量已達100毫米以上並持續增加；新鄉發佈暴雨紅色預警信號，預計3小時內全區強降水持續，累計達100毫米以上，可能引發城市內澇和山區土石滑坡等地質災害。

除了河南，河北、山西等地的暴雨，強風天氣也要高度警惕。日前河北保定清苑區出現風雹極端天氣，持續時間約30分鐘。東閭鄉東閭村遭受龍捲風襲擊，受災嚴重，有多家廠房受損，造成2人死亡。這些地區伴隨出現短時暴雨，部份地區出現雷暴大風等強對流天氣。邯鄲中西部、邢臺中西部、石家莊南部和西部已經出現了大暴雨到特大暴雨，累積雨量可達200到300毫米，個別地點380毫米以上。

山西省氣象臺已於日前發佈了暴雨藍色預警，部分地區降雨量將達50毫米以上，或者已達50毫米以上且降雨可能持續，局部伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。