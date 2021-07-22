《機智醫生生活2》下週四（29日）將停播一次。（Netflix提供）

漫改日劇《武士助手 逢坂君！》描述距今230年前在江戶時代的一位「色情圖畫師」原本要被處死，意外穿越時空到現代（令和）成為漫畫家助手的故事。找來傑尼斯人氣團「傑尼斯WEST」濱田崇裕以及「SixTONES」森本慎太郎聯手演出，其中濱田崇裕在首集便有重大「突破」，沒穿衣服被以「亀甲縛」五花大綁的劇照曝光。

濱田崇裕透露當時在漫畫看到這一幕時整個嚇傻，內心吶喊：「這實在太棒了！超想演出！」之後還到健身房接受特訓，無奈前2個月全無效果，經過不斷努力才得以讓大家看到劇中成果，至於被綁的感覺，濱田崇裕說：「一開始覺得龜甲縛滿恐怖的，但現在已經習慣了！」笑說甚至還可以自由走動，連服裝師問他要不要穿件褲子，濱田竟回：「沒關係，反正很熱！」該劇27日起，每週二在firDay影音播出。

另外，東京奧運將在23日開幕，各家電視台也進入轉播模式，因此接下來將近2週的追劇行程表可能得做些改變，日劇部分，firDay影音平台上播出的《Night Doctor 夜間醫生》、《女王偵訊室4》下週起停播2集；《＃家族募集中》本週五開始（23日）停播3集；《我的殺意戀愛了》8月1日停播1次、《TOKYO MER 行動急診室》則暫時沒有變動。韓劇部分，《機智醫生生活2》下週四（29日）將停播，改播特別花絮；《Penthouse上流戰爭3》則是本週五（23日）停播，本季也被韓媒爆出將增加2集至14集。