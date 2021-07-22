中央氣象局表示，中度颱風烟花移動速度非常緩慢，從昨天(21日)到今天(22日)幾乎滯留原地，仍在台灣東方海面上，明天緩慢向西北移動，預計明晚後加速前進，明天晚上到後天影響比較明顯，周五夜間到周六清晨，颱風移動到台灣東北方，台灣北端及南端的恆春半島都可能出現強風，周日颱風往北後，將轉為以西南風為主的天氣。至於會不會發布陸上颱風警報，明天颱風北轉角度與強度，以及暴風圈會不會觸碰到陸地將是評估關鍵。

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第6號颱風「烟花」(國際命名：IN-FA)移動速度相當緩慢，從今早至目前幾乎都在原地打轉，中央氣象局表示，預估烟花明天起會緩慢朝西北移動，預計明晚才會加速前進，過去幾小時沿岸風浪越來越大，北部、東半部海面到馬祖一帶已經觀測到近5米的浪高，至於是否發布陸上警報，明天颱風北轉角度與強度將是評估關鍵。

中度颱風 烟花（國際命名 IN-FA ）海上颱風警報

氣象局預報員謝佩芸表示，導引氣流不明顯，烟花從早上到現在幾乎「原地打轉」，目前仍位在台北東方470公里海面上，但在過去幾小時沿岸風浪明顯增強，北部、東半部、馬祖地區海面已經有4-5米浪高出現，甚至中南部海面浪高也有2-3米，到海邊活動都是充滿危險性。

烟花颱風朝北台灣而來，外圍環流造成的長浪已對近海造成影響，基隆八斗子的漁船21日紛紛進港避風防颱，漁工們也趁機修補漁網。（黃世麒攝）

烟花在明天會來到台灣東北方海域，明晚才會加速北轉，至於大家關心的陸上颱風警報，因為颱風仍在原地打轉，待明天颱風開始移動後，北轉角度與屆時強度將是氣象局的觀察重點。

謝佩芸指出，明晚到周六清晨是颱風影響台灣最明顯的時候，預估北部山區有豪雨等級以上降雨出現，中南部隨著時間推進，今晚降雨機率也會提高，明天北台灣以及南端的恆春半島都可能出現強陣風，下周日(25)颱風遠離，在西南風影響下，中南部天氣轉為較不穩定。

雨量部分，今天北台灣受到颱風外圍環流影響，新竹、苗栗、宜蘭等山區觀測雨量已達豪雨等級，尤其新竹山區過去24小時已經出現300毫米，明天降雨情形和今天類似。此外，由於適逢大潮期間，漲潮和雨水都不易排出，尤其北台灣沿海低窪地區容易有積淹水情況，要特別注意。

天氣風險WeatherRisk臉書專頁表示，預估颱風將在明天逐漸通過琉球宮古島及石垣島之間，並擦邊東北角一帶，主要影響的區域仍落在北台灣，雨量最多的地方仍然是在雪山山脈的西側，也就是大台北一直到苗栗山區，平地也是會有劇烈降雨發生的機會，低窪地區有積淹水的可能，請民眾們要做好戒備，提高警覺。