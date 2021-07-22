一拚富翁夢！ 威力彩7.4億頭獎號今晚出爐 21:012021/07/22 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩7.4億頭獎開出。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩連續32槓，台彩今(22)晚間開出第110000058期威力彩，頭獎7.4億元，若有幸運民眾一注獨得將成為今年第二高頭獎，第一區獎號由小至大分別為：04、05、10、19、29、31，第二區獎號為：01。 東奧周五開幕 200億美元打水漂 張清芳離婚拿16億「不算多」 律師曝1招能再加碼 #威力彩 #頭獎 #獎號 #億頭 #出爐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》2687億美元！ 全球新創投資額創新高 13:592021/07/22 財經 台泥投45億 併歐儲能公司 04:102021/07/22 財經要聞 羅巧倫斜槓新身分出爐 自豪靠臉吃飯 14:172021/07/22 娛樂 「銀行界李宗瑞」激戰10女藏15G性愛片 與妻翻臉互告結果出爐 12:432021/07/22 社會 林口三井Outlet員工快篩出爐 今中午將恢復營業 08:132021/07/22 生活 超級航運周翻船 貨櫃三雄 市值單日蒸發1,818億 04:102021/07/22 財經要聞 東奧》台灣運彩開賭盤 看好戴資穎或陳雨菲奪金 15:182021/07/22 體育 《金融》一銀、合庫銀主辦 台塑資源5年期4.3億美元聯貸案 15:242021/07/22 財經 「平寧計畫」把病毒當犯人追蹤 新北成功阻斷傳播鏈 10:112021/07/22 生活 北市舉債80億自購疫苗有譜？傳將透過3管道下手 11:082021/07/22 政治 《時來運轉》運彩報報－奧運籃球續熱潮 三國鼎立美西澳 15:192021/07/22 體育 財經熱門新聞 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 航運三雄剩一條路 長榮關鍵密碼決定小弟、大哥生死 - 財經 1分鐘讀財經》手上有鋼鐵股注意：東南亞疫情爆炸 台資鋼廠恐受衝擊 - 財經 2021亞洲生技大會 大咖雲集 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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