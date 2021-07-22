威力彩連續32槓，台彩今(22)晚間開出第110000058期威力彩，頭獎7.4億元，若有幸運民眾一注獨得將成為今年第二高頭獎，第一區獎號由小至大分別為：04、05、10、19、29、31，第二區獎號為：01。