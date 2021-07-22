沙國石油公司Aramco資料外洩 遭勒索5千萬美元 20:592021/07/22 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco近日發現，由第三方承包商持有的公司檔案遭到網路犯罪組織外洩，並勒索5千萬美元贖金。Aramco並未透露這些檔案是被駭客入侵還是經由其他管道外洩，僅強調Aramco自家電腦系統未被入侵，也不影響公司營運。據媒體在黑暗網路取得的情報，網路犯罪組織握有1兆位元組的Aramco資料，以此勒索5千萬美元贖金。 《國際產業》ABB上調全年成長預期 Q2獲利率彈升 《國際油價》技術性買盤 原油期貨反彈逾1％ #Aramco #千萬美元 #網路 #檔案 #犯罪組織 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美起訴中國特工網攻 北京反嗆CIA 04:102021/07/21 焦點新聞 理專A走客戶3.47億遭罰3千萬 台新銀回應了 18:182021/07/22 財經 海地新政府 前內閣部長繼任總理 04:102021/07/22 國際大事 《國際油價》汽油庫存降 原油期貨急漲逾4％ 09:272021/07/22 財經 力挺新南向 第一銀行主辦台塑資源5年期4.3億美元聯貸案 17:402021/07/22 財經 不畏疫情嚴峻 印度掀科技IPO熱潮 21:202021/07/22 財經 白俄反對派領袖訪華府 列企業清單籲美祭制裁 14:142021/07/21 國際 明仁會喬債 擄人凌虐60小時 04:102021/07/22 社會新聞 外銷訂單連16紅 下半年動能趨緩 04:102021/07/21 財經焦點 假借處理債務糾紛 超跑老闆遭強擄凌虐 20:242021/07/21 社會 社會動盪民眾瘋搶彈藥 美製造商爽賺4倍直接擴廠 23:572021/07/21 國際 財經熱門新聞 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 航運三雄剩一條路 長榮關鍵密碼決定小弟、大哥生死 - 財經 亞洲追求「清零」種禍根？經濟學人爆恐怖下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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