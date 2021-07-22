沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco近日發現，由第三方承包商持有的公司檔案遭到網路犯罪組織外洩，並勒索5千萬美元贖金。Aramco並未透露這些檔案是被駭客入侵還是經由其他管道外洩，僅強調Aramco自家電腦系統未被入侵，也不影響公司營運。據媒體在黑暗網路取得的情報，網路犯罪組織握有1兆位元組的Aramco資料，以此勒索5千萬美元贖金。